Metroda toka satan çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

İstanbul'da bir kişi metroda toka satan bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması üzerine D.A. (41) dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı..

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