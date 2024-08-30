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Metroda toka satan çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

Metroda toka satan çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 16:24
İstanbul'da bir kişi metroda toka satan bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması üzerine D.A. (41) dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı..
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