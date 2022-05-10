10 Mayıs 2022, Salı
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Metroda sigara içme kavgası! Kavganın tanığı gerçekleri A Haber’e anlattı
Bursa'daki metroda sigara içen kişiye güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi kavga çıktı. Görüntülerle sigara içen kişinin 'yabancı uyruklu' olduğu algısı oluşturulmak istendi. Ancak Valilik tarafların Türk olduğunu açıkladı. A Haber kavgaya karışan taraflardan biriyle konuştu.