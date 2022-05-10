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Metroda sigara içme kavgası! Kavganın tanığı gerçekleri A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 09:20
Güncelleme:10.05.2022 09:21
Bursa'daki metroda sigara içen kişiye güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi kavga çıktı. Görüntülerle sigara içen kişinin 'yabancı uyruklu' olduğu algısı oluşturulmak istendi. Ancak Valilik tarafların Türk olduğunu açıkladı. A Haber kavgaya karışan taraflardan biriyle konuştu.
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Kavganın tanığı gerçekleri anlattı
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