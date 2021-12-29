29 Aralık 2021, Çarşamba
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Metroda şaşkına çeviren görüntüler! Dilenci kadın herkesin içinde paralarını saydı
İstanbul’da duraklarda dilencilik yapan kadın, metro ile başka bir durağa giderken, onlarca vatandaşın içinde topladığı paraları saydı. Vatandaşlar şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.