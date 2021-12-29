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Metroda şaşkına çeviren görüntüler! Dilenci kadın herkesin içinde paralarını saydı

İHA
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Giriş: 29.12.2021 10:31
İstanbul’da duraklarda dilencilik yapan kadın, metro ile başka bir durağa giderken, onlarca vatandaşın içinde topladığı paraları saydı. Vatandaşlar şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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