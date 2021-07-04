04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Metroda maske kavgası: Nefes almak için çıkardım

Metroda maske kavgası: Nefes almak için çıkardım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2021 12:12
Metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda yaşandı. Maske takmayan gence bir grup vatandaş uyarıda bulundu.

Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.

Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü.

Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metroda maske kavgası
Metroda maske kavgası
FETÖ'cüler 22 yaşında hayattan kopardı
FETÖ'cüler 22 yaşında hayattan kopardı
Kanalizasyon denize akıyor!
Kanalizasyon denize akıyor!
Boğa kavgası! Ortalık arenaya döndü
Boğa kavgası! Ortalık arenaya döndü
Elma sirkesinin faydaları neler?
Elma sirkesinin faydaları neler?
Hortum tedirgin etti
Hortum tedirgin etti
Aylar sonra ilk! Vatandaşlar akın etti
Aylar sonra ilk! Vatandaşlar akın etti
Photoshopa savaş açtılar! Belirtmeyen...
Photoshopa savaş açtılar! Belirtmeyen...
Aydın'ın cezası ne olacak?
Aydın'ın cezası ne olacak?
Şile'yi sel bastı
Şile'yi sel bastı
Tiyatro sınavında usulsüzlük
Tiyatro sınavında usulsüzlük
Pompalıyla lunapark bastılar
Pompalıyla lunapark bastılar
Daha Fazla Video Göster