Metroda akıllara durgunluk veren olay! Kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika dünya haberi... Metroda bu kadarına pes dedirten bir olay yaşandı. Metroya binen bir kadın başka bir kadın yolcuya öyle bir şey yaptı ki yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o anlar...

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