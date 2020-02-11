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11.02.2020

Metroda akılalmaz olay! Yanlış binince öyle bir şey yaptı ki... |Video

Metroda akılalmaz bir olay yaşandı. Rusya’da bir yolcu yanlış metroya binince öyle bir şey yaptı ki görenler şok oldu. Yanlış metroya bindiğini anlayan yolcu metro ilerlemeye devam ederken aşağı atladı. İşte o anlar...

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binmesinin ardından metroda başka bir yolcu ile konuşurken durumu fark etti. Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı. Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.

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