Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı. Birbirine saldıran yolcular araya girenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona erdi. İki yolcunun kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.