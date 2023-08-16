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Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

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Giriş: 16.08.2023 12:22
Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı. Birbirine saldıran yolcular araya girenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona erdi. İki yolcunun kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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