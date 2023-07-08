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Metrobüste yangın! Yolcular kendini dışarıya zor attı

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Giriş: 08.07.2023 18:02
Okmeyanı'nda metrobüsün motorunda başlayan yangında, alevler arka koltuklar altından yükseldi. Metrobüsteki yolcuların korkuyla aracı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metrobüste yangın!
Metrobüste yangın!
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