09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Metrobüste uçan tekmeli kavga! Ortalık bir anda karıştı
İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde giden bir metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki yolcu arasında başlayan "yer verme tartışması" kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine uçan tekme attı.