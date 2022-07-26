26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini farkedince yanında oturan sapığa peş peşe tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken ortadan kaybolan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından hemen hemen 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.