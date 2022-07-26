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Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

İHA
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Giriş: 26.07.2022 11:39
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini farkedince yanında oturan sapığa peş peşe tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken ortadan kaybolan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından hemen hemen 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.
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