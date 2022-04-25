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Metrobüste kadın yolcuya dehşete düşüren sözlü taciz: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

DHA
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Giriş: 25.04.2022 09:57
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, erkek yolcu metrobüste yer verme sebebiyle tartıştığı kadına karşı kullandığı "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" sözleriyle dehşete düşürdü. O anlar metrobüste bulunan başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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