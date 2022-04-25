25 Nisan 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Metrobüste kadın yolcuya dehşete düşüren sözlü taciz: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, erkek yolcu metrobüste yer verme sebebiyle tartıştığı kadına karşı kullandığı "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" sözleriyle dehşete düşürdü. O anlar metrobüste bulunan başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.