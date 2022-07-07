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Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı!

DHA
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Giriş: 07.07.2022 12:14
Güncelleme:07.07.2022 12:19
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi. Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi. Metrobüsteki diğer yolcular da fotoğraf çektiği öne sürülen kişiye Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun diye bağırdı. Fotoğrafı çeken yolcu ise Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim diyerek kendisini savundu.
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