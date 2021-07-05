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Metrobüste ilginç maske tartışması!

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Giriş: 05.07.2021 09:33
Esenyurt’tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

Maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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