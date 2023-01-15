15 Ocak 2023, Pazar
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Metrobüste gözlük kavgası
Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, “sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz” diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.