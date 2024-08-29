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Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de! İşte o anlar

Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de! İşte o anlar

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 09:42
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kaza anı A Haber’de ekranlara geldi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de!
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