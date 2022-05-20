Metrobüs tavanından yağmur suyu aktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında bir metrobüsün tavanından yolcuların üzerine yağmur suyu aktı. Görüntü Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüste kayda geçti. Yolculuk sırasında metrobüs tavanından yolcuların üzerine yağmur suyu akmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar yolculuklarına böyle devam etti.

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