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Metrobüs merdiveni arızalandı! Duran merdiven ters yönde çalıştı 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 18:40
Şişli Mecidiyeköy’de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.
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