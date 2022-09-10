Metrobüs kazasında 99 yaralı! Facia nasıl ucuz atlatıldı?

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Bununla da kalmadı arkalarından gelenler de kaza yapan metrobüslere çarptı. Toplam 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ayrıntıları Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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