10 Eylül 2022, Cumartesi
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Metrobüs kazasında 99 yaralı! Facia nasıl ucuz atlatıldı?
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Bununla da kalmadı arkalarından gelenler de kaza yapan metrobüslere çarptı. Toplam 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ayrıntıları Aslı Bilger Kutludağ aktardı.