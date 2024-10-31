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Metrobüs kazası iddianamesi tamam

Metrobüs kazası iddianamesi tamam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:24
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin iddianame tamamlandı. 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istendi.
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