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Metrobüs kazaları vatandaşı tedirgin ediyor

Metrobüs kazaları vatandaşı tedirgin ediyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 09:22
Son zamanlarda yaşanan metrobüs kazaları vatandaşı tedirgin etmeye başladı. Özellikle Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının ardından İstanbullular adeta metrobüs kullanmaya korkar oldu.
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Metrobüs kazaları vatandaşı tedirgin ediyor
Metrobüs kazaları vatandaşı tedirgin ediyor
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