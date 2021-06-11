Metrobüs durağında büyük panik! Çatallı saldırgan korku dolu anlar yaşattı

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da metrobüse binerek elindeki çatalla kendisine zarar veren kişi, yanındaki kadınla birlikte Sefaköy durağında kendisini önce metrobüse ve ardından olay yerine gelen ambulansa kilitledi. Olay yerine gelen müzakereci polis tarafından ikna edilen kişi hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...