Metrobüs çilesi bir türlü son bulmuyor! Engelliye 'bozuk asansör' işkencesi

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor.