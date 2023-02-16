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Metin Doruklu hayatını kaybetti! Deprem bölgesindeki arama kurtarma görevlisi kalp krizi geçirdi

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Giriş: 16.02.2023 10:41
Arama kurtarma faaliyetleri için, Kocaeli'den Kahramanmaraş'a giden Metin Doruklu, çalışmaların dokuzuncu gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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