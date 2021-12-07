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Meteoroloji’nin ‘turuncu’ kod ile uyardığı Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü

İHA
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Giriş: 07.12.2021 12:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya'yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında 'turuncu' kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeni ile Konyaaltı Sahilinde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Sahile dalgalar tarafından getirilen bir tahta parçası ise havalanarak işletmelere gelmekten ikiye bölündü. Öte yandan fırtına ve yağmura aldırış etmeyen devine avcılarının yine adresi Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelen Ali Öztürk, "Yok bir şey bulamadı. Sabah geldim. Dalga iyi bir şey çıkmıyor. Hava bizim iyi" sözlerine yer verdi.
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