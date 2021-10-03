Meteoroloji'den yeni hafta öncesi son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...