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Meteoroloji’den yeni hafta için hava durumu uyarısı

Meteoroloji’den yeni hafta için hava durumu uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 16:22
Meteoroloji yeni haftanın haritasını duyurdu. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşecek. Birçok bölgede ise karla karışık yağmur, kar, sis ve sağanak etkisini gösterecek.
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