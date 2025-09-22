22 Eylül 2025, Pazartesi

Meteoroloji'den yeni hafta için 20 ile uyarı! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji’den yeni hafta için 20 ile uyarı! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni hafta için 20 ile uyarı! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 11:03
Karadeniz'de hafta sonu zor geçti. Şiddetli yağış sele neden oldu. Yüksek kesimlerde ise kar var. Karadeniz'de sel riski sürüyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
