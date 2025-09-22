Meteoroloji’den yeni hafta için 20 ile uyarı! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Karadeniz'de hafta sonu zor geçti. Şiddetli yağış sele neden oldu. Yüksek kesimlerde ise kar var. Karadeniz'de sel riski sürüyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN