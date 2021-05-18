Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök görültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.