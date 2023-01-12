Meteoroloji'den yağış uyarısı! Antalya'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji bugün de 3 il için 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkili olması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun da Antalya'daki son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN