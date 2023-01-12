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Meteoroloji'den yağış uyarısı! Antalya'da sağanak etkili oluyor

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 08:37
Meteoroloji bugün de 3 il için 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkili olması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun da Antalya'daki son durumu aktardı.
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