06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı ve turuncu kodlu alarm | Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı ve turuncu kodlu alarm | Kar, sağanak, fırtına...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2024 09:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (06.02.2024) yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 12 ile alarm verildi. Peki, sarı ve turuncu kod ile uyarılan 12 il hangileri? Kar, sağanak ve fırtına nerede görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmi'de hava nasıl olacak? İşte detaylar…
Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi!
Her gün ailesinin mezarına gidiyor
Her gün ailesinin mezarına gidiyor
A Haber’de anlattı: Bu masa kurtarır demiştim...
A Haber'de anlattı: Bu masa kurtarır demiştim...
Depremin simgesi “Kumsal Bebek”
Depremin simgesi “Kumsal Bebek”
Hatay’da okullar yarın tatil!
Hatay’da okullar yarın tatil!
Kaymakam evinde ölü bulundu
Kaymakam evinde ölü bulundu
Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Umut oldu
Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Umut oldu
Taksiciye küfür ve hakaret kamerada
Taksiciye küfür ve hakaret kamerada
İstanbul’a yağmur yağacak mı?
İstanbul'a yağmur yağacak mı?
Türkiye’yi bölen çorba! Seveni de çok...
Türkiye’yi bölen çorba! Seveni de çok...
Yemek yemeye gitti can verdi! Saldırı anı kamerada
Yemek yemeye gitti can verdi! Saldırı anı kamerada
Ağıla saldırdılar!
Ağıla saldırdılar!
Daha Fazla Video Göster