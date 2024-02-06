Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı ve turuncu kodlu alarm | Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (06.02.2024) yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 12 ile alarm verildi. Peki, sarı ve turuncu kod ile uyarılan 12 il hangileri? Kar, sağanak ve fırtına nerede görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmi'de hava nasıl olacak? İşte detaylar…