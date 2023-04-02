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Meteoroloji'den uyarı! Bahar havasına mola

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 08:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da hava sıcaklığı bir günde 10 derece düşecek. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar anlattı.
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