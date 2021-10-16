Meteoroloji’den üst üste son dakika uyarısı! Şiddetini artırarak devam edecek! Soğuk hava ve yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı uyarı da yapılırken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...