15 Mart 2025, Cumartesi
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Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı! İstanbul'a kar ve soğuk geri dönüyor
İstanbul'da etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası pazar günü zirve yapacak. 27 dereceyi görecek olan sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.