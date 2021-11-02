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Meteoroloji’den sarı ve turuncu uyarı! Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 02.11.2021 16:32
Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor, ne kadar etkili olacak? Meteoroloji'den arka arkaya uyarı geldi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Antalya için sarı, Mersin ve Adana için de turuncu kodlu uyarı verdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hava Tahminleri Uzmanı Abdullah Macit, "Bugün ve yarın yurdun büyük bir bölümünde yağışlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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