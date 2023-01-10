Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

Son 52 yılın en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Ocak ayında olmamıza rağmen güneş kendisini gösterirken, Meteoroloji'den bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Doğu ve Karadeniz'de kar yağışı etkili olurken, Batı'da yaşayan vatandaşlar kara hasret kaldı ve "kar ne zaman yağacak?" sorularına yanıt arıyor.