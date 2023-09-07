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Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Giriş: 07.09.2023 16:47
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Aşırı yağışların etkisiyle 3 ilçesi sele teslim olan başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yağışların etkisini artıracağı saat belli oldu.
Meteoroloji’den sarı kod uyarısı!
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