07 Eylül 2023, Perşembe
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Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Aşırı yağışların etkisiyle 3 ilçesi sele teslim olan başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yağışların etkisini artıracağı saat belli oldu.