Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'da etkili olan sağanak üç ilçede ciddi anlamda hasara neden oldu. birçok ev ve iş yeri su altında kaldı yollar çöktü, araçlar sürüklendi. Meteoroloji'den uyarılar var. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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