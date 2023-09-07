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Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 08:40
İstanbul'da etkili olan sağanak üç ilçede ciddi anlamda hasara neden oldu. birçok ev ve iş yeri su altında kaldı yollar çöktü, araçlar sürüklendi. Meteoroloji'den uyarılar var. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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Meteoroloji’den sarı kod uyarısı!
Meteoroloji'den sarı kod uyarısı!
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