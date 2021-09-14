14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji'den sarı alarm! 12 kent için sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den sarı alarm! 12 kent için sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı uyarısı yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2021 15:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için peş peşe 4 uyarı yayımladı. Son hava durumu raporuna göre yarın Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak etkili olacak. 12 kent için sarı uyarı yapılırken vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den 12 kente sarı alarm!
Meteoroloji'den 12 kente sarı alarm!
Öldüresiye dayak yedi o anlar kamerada
Öldüresiye dayak yedi o anlar kamerada
Hangi mevsimde hangi balık yenir?
Hangi mevsimde hangi balık yenir?
İstanbullular tedirgin! O ilçede ‘dantel böcek’ istilası
İstanbullular tedirgin! O ilçede ‘dantel böcek’ istilası
Metrelerce savruldular
Metrelerce savruldular
Polisi müşteri sandı suçüstü yakalandı
Polisi müşteri sandı suçüstü yakalandı
Simit satar gibi altın bilezik satıyor...
Simit satar gibi altın bilezik satıyor...
Aşırı terleyenlere hastalık uyarısı!
Aşırı terleyenlere hastalık uyarısı!
Okul servislerinde sıkı tedbirler
Okul servislerinde sıkı tedbirler
4 metre köpek balığı yakalandı
4 metre köpek balığı yakalandı
‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
Uluabat Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Uluabat Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Daha Fazla Video Göster