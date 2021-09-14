14 Eylül 2021, Salı
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Meteoroloji'den sarı alarm! 12 kent için sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için peş peşe 4 uyarı yayımladı. Son hava durumu raporuna göre yarın Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak etkili olacak. 12 kent için sarı uyarı yapılırken vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.