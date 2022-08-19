19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteorolojiden sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara… (19 Ağustos 2022 hava durumu)

Meteorolojiden sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara… (19 Ağustos 2022 hava durumu)

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2022 09:48
Bugün başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? Diğer yandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı. İşte 19 Ağustos 2022 ve gelecek 4 günün haritalı hava durumu…
Birçok il için sağanak yağış uyarısı
Birçok il için sağanak yağış uyarısı
Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor
Kamyondan kaçıp dehşet saçtı
Kamyondan kaçıp dehşet saçtı
Fırsatçılık ahlaki değerleri sorgulattı
Fırsatçılık ahlaki değerleri sorgulattı
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Bu nasıl avukatlık
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Bu nasıl avukatlık
Memati’nin son halini görenler inanamıyor
Memati’nin son halini görenler inanamıyor
TEM’de kamyon, tır ve yolcu otobüsü kazası
TEM’de kamyon, tır ve yolcu otobüsü kazası
Trafik yönetmeliğinde değişiklik!
Trafik yönetmeliğinde değişiklik!
Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı!
Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı!
Aydın’da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Meral Akşener vatandaşa bağırdı!
Meral Akşener vatandaşa bağırdı!
Çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...
Çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...
Daha Fazla Video Göster