Meteorolojiden sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara… (19 Ağustos 2022 hava durumu)

Bugün başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? Diğer yandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı. İşte 19 Ağustos 2022 ve gelecek 4 günün haritalı hava durumu…