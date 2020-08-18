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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 18.08.2020 10:28
Son dakika haberi... Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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