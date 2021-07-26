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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! 26 Temmuz hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2021 10:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Temmuz verilerine göre Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! 26 Temmuz hava durumu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! 26 Temmuz hava durumu
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