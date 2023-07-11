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Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Şiddetli yağışlar Karadeniz'in doğusuna kayıyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 08:52
Sel felaketine yol açan şiddetli yağışlar Karadeniz'in doğusuna kayıyor. Meteoroloji’nin uyarıda bulunduğu Rize'de son durum ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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