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Meteoroloji'den sağanak açıklaması! İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı? Sel ve su baskınları uyarısı

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Giriş: 05.10.2021 09:39
Meteroloji Genel Müdürlüğü "yağmur yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. Meteoroloji milyonlarca vatandaşın merak ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruda Batı ve Orta Karadeniz için sel-su baskınları için uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı?
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