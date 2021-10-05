Meteoroloji'den sağanak açıklaması! İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı? Sel ve su baskınları uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü "yağmur yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. Meteoroloji milyonlarca vatandaşın merak ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruda Batı ve Orta Karadeniz için sel-su baskınları için uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'e yağmur yağacak mı?