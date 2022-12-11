Meteoroloji'den lodos uyarısı! İstanbul için "tam fırtına" uyarısı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodosun şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarırken, bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN