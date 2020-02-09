09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 9 Şubat Pazar hava durumu tahminleri |Video

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? İzmir ve Ankara'da hava nasıl? Kar yağışı var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Detaylar A Haber ekranlarında...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak?
Suya düşen otomobil buz tuttu
Suya düşen otomobil buz tuttu
Marmaray'da ilginç anlar!
Marmaray'da ilginç anlar!
Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önemli
Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önemli
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
3 yıldır belden aşağısı tutmayan hasta deprem korkusundan yürümeye başladı
3 yıldır belden aşağısı tutmayan hasta deprem korkusundan yürümeye başladı
İstanbul kar yağışı başladı!
İstanbul kar yağışı başladı!
Ölmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
Ölmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da kar yağışı başladı
Yaramaz çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Yaramaz çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Asansörde iğrenç olay!
Asansörde iğrenç olay!
Bakan Albayrak'a Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan yoğun ilgi
Bakan Albayrak'a Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan yoğun ilgi
Daha Fazla Video Göster