Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 9 Şubat Pazar hava durumu tahminleri |Video

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? İzmir ve Ankara'da hava nasıl? Kar yağışı var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Detaylar A Haber ekranlarında...