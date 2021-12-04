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Meteorolojiden kritik uyarı | İstanbul'da bugün nasıl olacak? 4 Aralık Cumartesi hava durumu

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Giriş: 04.12.2021 12:08
Meteorolojiden kritik uyarı | İstanbul'da bugün nasıl olacak? 4 Aralık Cumartesi hava durumu | Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer aşırı yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgar fırtına şeklinde esecek.
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