Meteorolojiden kritik uyarı | İstanbul'da bugün nasıl olacak? 4 Aralık Cumartesi hava durumu | Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer aşırı yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgar fırtına şeklinde esecek.