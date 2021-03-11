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Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

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Giriş: 11.03.2021 06:30
Güncelleme:11.03.2021 06:54
11 Mart 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülke genelinin (Mersin, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyin'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Detayları A Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı!
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