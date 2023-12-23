Meteorolojiden kar alarmı!

Hava durumu raporuna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken vatandaştan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. 5 günlük hava durumu raporunda ise yurt genelinde birçok il için kar alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...