05 Temmuz 2024, Cuma
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Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için sarı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı uyarı verilen iller Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak olarak sıralandı. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.