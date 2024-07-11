11 Temmuz 2024, Perşembe
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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor, tedbirli olunmalı
İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” açıklaması yaptı. Öte yandan Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.